İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Gümüşova ve Cumayeri 'nde bulunan kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi. Eğitimde, aile içi ve kadına şiddet mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı. Aynı zamanda vatandaşlar kanunlar hakkında da bilgilendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi - Son Dakika

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