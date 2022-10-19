Jandarma ekipleri kanun dışı avlanan şahıslara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Jandarma ekipleri kanun dışı avlanan şahıslara göz açtırmıyor

19.10.2022 10:25
Jandarma ekipleri kanun dışı avlanan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke-Didim Devlet Avlağı'nda gerçekleştirilen denetim çerçevesinde 3 avcıya çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke- Didim Devlet Avlağı'nda gerçekleştirilen denetim çerçevesinde 3 avcıya çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonunda denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke-Didim Devlet Avlağı'nda usulsüz ve kaçak avcılığa yönelik yapılan denetimde; M.D., F.B. ve B.Y. isimli şahısların her birine ayrı ayrı, yasaklı günde av yapmaktan 932 TL, avlanması yasak olan hayvanı avlamaktan bin 200 TL ve yasaklı yöntemlerden olan takozsuz tüfek ile avlanmakta bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca takozsuz tüfeğe ve avlanan hayvanlara el konuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri kanun dışı avlanan şahıslara göz açtırmıyor - Son Dakika

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