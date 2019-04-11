Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekipleri Kapı Kapı Mutluluk Dağıtıyor

Jandarma Ekipleri Kapı Kapı Mutluluk Dağıtıyor

2 saat önce

Van'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, vatan için elleri tetikte görev yaparken geleceğin teminatı olan öğrencilerin yüzünü güldürmeyi de ihmal etmiyor.

Jandarma Ekipleri Kapı Kapı Mutluluk Dağıtıyor, System.String[]
Van'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, vatan için elleri tetikte görev yaparken geleceğin teminatı olan öğrencilerin yüzünü güldürmeyi de ihmal etmiyor.

Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri hayata geçirdiği çalışmalarla çocukların mutluluğuna mutluluk katılıyor. Jandarma ekipleri, bahar mevsimine rağmen kar kalınlığının kırsalda hala bir metreden fazla olduğu Bahçesaray'da çocukların yüzünü güldürmek, minik ellerini ve bedenlerini ısıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kırsal kesimlerde tespit edilen çocuklar için temin edilen hediyeler, kapı kapı dolaşılarak teslim ediliyor.

Miniklerden askere selamlı teşekkür

Terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde eden ve kurduğu iletişim sonucunda vatandaşın gönlünde taht kuran jandarma ekipleri, Bahçesaraylı çocukları geleceğe hazırlamak adına da önemli çalışmalar yürütüyor. Temin ettikleri hediyelerle birlikte çocuklara tatlı ve çikolata da ikram eden jandarma ekipleri, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyerek çözüm üretiyor. Asker ağabeylerinden hediyelerini alan minik çocuklar ise, bir asker edasıyla esas duruşa geçerek verdikleri selamla teşekkürlerini dile getiriyor.

Zorlu şartlar altında görev yapan ve Bahçesaray ilçesini terörden temizleyen jandarma ekipleri, 24 saat ülkenin güvenliği için eli tetikte nöbet tutarken, kendilerinden sonra nöbet kulelerini teslim edecekleri öğrencilerle sohbet edip oyun oynamayı da ihmal etmiyor. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:53 Kaynak: İHA
Van, Bahçesaray, Jandarma, Güncel
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