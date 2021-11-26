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Jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu - Son Dakika

Jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu

26.11.2021 14:00
Jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Bayramşah köyünde jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Bayramşah köyünde jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu.

Bayramşah köyünde hayvancılık yapan Ali Şirin, akşam saatlerinde Eskiabaş mevkiinde hayvan otlattığı esnada 20 küçükbaş hayvan sürüden ayrılarak kayboldu. Çoban Ali Şirin, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, 20 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabah erken saatlerde drone destekli yaptıkları çalışma sonucunda, yönünü kaybeden hayvanlar yaklaşık 12 saat sonra yine Eskiabaş mevkiinde bulundu.

Hayvanlar jandarma tarafından sahibine teslim edilirken, Ali Şirin jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu
Jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekipleri kaybolan 20 küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu - Son Dakika
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