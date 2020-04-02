Son Dakika › Güncel › Jandarma ekipleri koronavirüs denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
Jandarma ekipleri koronavirüs denetimlerini sürdürüyor
6 saat önce
Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Sorumluluk bölgelerindeki yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Jandarma Vefa Grubu üyeleri, kentin 7 noktasında trafik ve yol kontrolü gerçekleştiriyor.
Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında Kayrancık yol ayrımında yapılan yol kontrolünde araç içerisinde bulunanların ateşini ölçtü.
Ekipler ayrıca vatandaşlara zorunlu olmadıkça evde kalmaları uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:03 Kaynak: AA
Son Dakika Yabancı uyruklu adam sokak ortasında öldü, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti