Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti - Son Dakika

Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti

13.10.2020 10:02
Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde patlayan lastiği değiştiremeyen vatandaşa jandarma ekipleri yardım etti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde patlayan lastiği değiştiremeyen vatandaşa jandarma ekipleri yardım etti.

Ardahan'daki tarihi ve turistik bölgeleri gezmek amacıyla Trabzon'dan, Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi bölgesine gelen bir vatandaşın otomobilinin lastiği, dönüş yolunda patladı. Yolda kalan aracını tamir edemeyen sürücü durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, sürücünün patlayan lastiği değiştirmek için, önce trafik nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı önlem aldı. Jandarma ekipleri daha sonra kriko ile kaldırdıkları aracın lastiğini bijon anahtarı kullanarak değiştirdi.

Lastiğin değişmesinin ardından sürücü jandarma ekiplerine teşekkür ederek yoluna devam etti. - ARDAHAN

Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti
Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti

Jandarma, Ardahan, Trabzon, Çıldır, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri lastiği patlayan sürücüye yardım etti - Son Dakika

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