Jandarma ekipleri, Libyalı turistin kaybolan el çantasını kısa sürede buldu
1 saat önce
Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gezmek için geldiği Arhavi'de el çantasını kaybeden Libyalı turistin el çantasını kısa sürede bularak sahiplerine teslim etti.
Artvin
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler gezmek için geldiği Arhavi
'de el çantasını kaybeden Libyalı turistin el çantasını kısa sürede bularak sahiplerine teslim etti.
Arhavi Küçükköy
köyünde bulunan Mencuna Şelalesine turistik gezi maksadıyla ziyarette bulunan Libya uyruklu Y.B'nin kaybolan el çantası ve çanta içindeki pasaport, cep telefonu ve 1600 Dolar ile 1600 Euro para, henüz olayın üzerinden 24 saat bile geçmeden olayın şüphelisi B.T ile birlikte, kısa sürede Arhavi'deki araç ormanlık alanda bulunarak aileye teslim edildi. Söz
konusu olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli B.T (25), hakkında TCK'nın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - ARTVİN
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