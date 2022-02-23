Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor - Son Dakika
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Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor

23.02.2022 10:28
Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Akkaya Karakol Jandarma Komutanlığı ve Bük Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında bulunan 50 köy muhtarına bilgilendirmede bulunuldu. Toplantıda jandarma ekiplerince, muhtarlara herhangi bir aile içi şiddet olayları ile karşılaştıklarında kadının korunması için gerekli imkanların sağlanması, KADES uygulamasının bilinirliğini arttıracak toplantıların yapılması, asayiş olaylarında alınması gereken önlemler ile vatandaşları bilinçlendirerek her türlü olayda Jandarmanın yanlarında olduğunu, 112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşların her zaman ulaşabileceği konuları anlatıldı. Ayrıca ekipler, bunların yanı sıra köp muhtarlarının kendilerinden herhangi bir konuda yardım talebinde bulunması durumunda da bu konu hakkında da bilgilendirmede bulunabilecekleri belirtildi. - KASTAMONU

Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor
Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor
Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor
Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor
Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri, muhtarları bilgilendirmeye devam ediyor - Son Dakika


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