Jandarma ekipleri 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi aldı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi aldı

04.04.2022 14:32
Jandarma ekipleri 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi aldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele, 'Öfke ve Öfke Kontrolü' konulu eğitim verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele, 'Öfke ve Öfke Kontrolü' konulu eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 kişiye Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Danışma Merkezi Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Işık Sevgi Dönmezgel tarafından 'Öfke ve Öfke Kontrolü' konusunda eğitim verildi. Verilen eğitim ile başta toplumsal olaylara müdahalede kullanılan birlikler olmak üzere vatandaşlar ile doğrudan temas eden personelin mesleki ve kişisel gelişiminin sağlanması, icra edilen görevler esnasında yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında en doğru hareket tarzını uygulayabilmesi hedeflendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen her türlü görev esnasında tüm personelin halkla ilişkiler konusunda bilinçli ve duyarlı olması, mevzuatın kendisine verdiği her türlü görevi eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak eğitim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Jandarma ekipleri 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi aldı

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İl Jandarma Komutanlığı, Anadolu Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekipleri 'Öfke ve Öfke Kontrolü' eğitimi aldı - Son Dakika
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