Jandarma ekipleri,öğrenci servislerini denetledi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi, sürücü ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Maden İlçesi Vali Aydın Arslan ve İffet Nusret Gülfer İlk Öğretim Okullarına öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi. Denetim esnasında servis şoförlerinin dikkat etmesi gereken kurallar tek tek anlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca öğrencileri de bilgilendirip, çeşitli hediyeler verdi.



Ekiplerin servislere yönelik uygulamasının süreceği belirtildi. - ELAZIĞ