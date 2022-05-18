Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

18.05.2022 17:06

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Şahin Ortaokulu bahçesinde eğitim tırında öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler eğitim tırında verilen teorik bilgilerin ardından okul bahçesine kurulan trafik eğitim platformunda öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

Gruplar halinde akülü arabalara bindirilen öğrenciler, Jandarma Trafik Timlerinin gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, trafik uyarı levhaları ve yaya geçitleri konularında uygulamalı eğitim aldı.

Etkinliğe katılan öğrencilere trafik kurallarını anlatan trafik boyama kitabı dağıtıldı.

Öğrenciler daha sonra jandarma trafik motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin trafik konusunda farkındalığını teorik ve uygulamalı eğitimlerle artırmayı amaçlayan projeyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda uygulanıyor.

Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika


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