Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
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Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

22.02.2022 15:42
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul çağındaki 376 çocuğa bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul çağındaki 376 çocuğa bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Tepebaşı, Odunpazarı, Çifteler, Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Beylikova ilçelerinde bulunan anaokul, ilkokul ve ortaokullarda çalışma yapıldı. Okullarda eğitim gören toplam 376 öğrenciye "Huzur ve Güvenlik İçin Okulda Jandarma" temalı bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmeler kapsamında okul ve okul çevresi güvenliği, kişisel güvenlik önlemleri, yaya güvenliği, trafik kuralları ve servis güvenliği konuları işlendi.

Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

YORUMLAR
500
270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı 270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı Defineciler suç üstü yakalandı Defineciler suç üstü yakalandı

Eskişehir, Jandarma, Çocuk, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika


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