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Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri, öğrencileri ve servis şoförlerine eğitim verdi

Jandarma ekipleri, öğrencileri ve servis şoförlerine eğitim verdi

6 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim ekipleri, 'Güvenli Eğitim' faaliyetleri kapsamında öğrencilere ve okul servis aracı sürücülerine yönelik eğitim vererek kurallara uymayan 25 sürücüye de ceza kesti.

Jandarma ekipleri, öğrencileri ve servis şoförlerine eğitim verdi, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim ekipleri, 'Güvenli Eğitim' faaliyetleri kapsamında öğrencilere ve okul servis aracı sürücülerine yönelik eğitim vererek kurallara uymayan 25 sürücüye de ceza kesti.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve 10 ilçedeki Jandarma Trafik Tim ekipleri tarafından 2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılışından bu yana 'Güvenli Eğitim' faaliyetleri kapsamında öğrencilere ve okul servis aracı sürücülerine bilgilendirmede bulundu. Yapılan eğitim ve bilgilendirmeler kapsamında 824 öğrenci ve 481 okul servis aracı sürücüsüne trafik kuralları hakkında 71 adet seminer gerçekleştirildi. Eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Jandarma Trafik Tim ekiplerince bin 363 okul servis aracı kontrol edilerek, gerekli şartları taşımayan ve eksiklikleri tespit edilen 25 sürücüye trafik yönünden idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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