Jandarma ekipleri öğrencilerle fidan dikti
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Kırşehir'de jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde öğrencilerle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Kırşehir'de jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde öğrencilerle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli, merkez ve ilçelerde fidan dikim etkinliği düzenledi.
Kırşehir'in orman alanlarının artırılması amaçlanan etkinlik kapsamında jandarma ekipleri, 3 bin 333 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.
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