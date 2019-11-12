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Jandarma ekipleri öğrencilerle fidan dikti

8 saat önce

Kırşehir'de jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde öğrencilerle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Jandarma ekipleri öğrencilerle fidan dikti, System.String[]

Kırşehir'de jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde öğrencilerle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli, merkez ve ilçelerde fidan dikim etkinliği düzenledi.

Kırşehir'in orman alanlarının artırılması amaçlanan etkinlik kapsamında jandarma ekipleri, 3 bin 333 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.

Kırşehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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