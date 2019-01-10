Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekipleri Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

Jandarma Ekipleri Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

1 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin okul servisi denetiminde öğrencilerle kar topu oynadı.

Jandarma Ekipleri Öğrencilerle Kar Topu Oynadı, System.String[]
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin okul servisi denetiminde öğrencilerle kar topu oynadı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri, kentte kar yağışı nedeniyle 2 gün eğitime ara verilen ve bugün yeniden dersbaşı yapılan okulların önünde servis denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin ardından önce öğrencilere genel trafik kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda kısa bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilere çeşitli broşür ve hediyeler dağıttı.

Çilimli ilçesi Dikmeli İlk ve Ortaokulunda faaliyet gerçekleştiren ekipler, daha sonra öğrencilerle kar topu oynadı ve okul bahçesinde bulunan, karla kaplanan Atatürk büstünü temizledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:49 Kaynak: AA

Düzce, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Şehit Ailesi Dolandırıldı Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:01:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekipleri Öğrencilerle Kar Topu Oynadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]