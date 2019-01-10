Jandarma Ekipleri Öğrencilerle Kar Topu Oynadı
1 saat önce
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin okul servisi denetiminde öğrencilerle kar topu oynadı.
Düzce
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri rutin okul servisi denetiminde öğrencilerle kar topu oynadı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekipleri, kentte kar yağışı nedeniyle 2 gün eğitime ara verilen ve bugün yeniden dersbaşı yapılan okulların önünde servis denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerin ardından önce öğrencilere genel trafik kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda kısa bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilere çeşitli broşür ve hediyeler dağıttı. Çilimli
ilçesi Dikmeli İlk ve Ortaokulunda faaliyet gerçekleştiren ekipler, daha sonra öğrencilerle kar topu oynadı ve okul bahçesinde bulunan, karla kaplanan Atatürk
büstünü temizledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:49 Kaynak: AA
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