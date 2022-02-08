Üye Girişi
Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı - Son Dakika

Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı

08.02.2022 11:23
Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde araçların kış lastiği yönetmeliği başta olmak üzere yolcu kapasite sayılarına uyup uymadıkları denetlendi. Uygulamada servis araçlarını tek tek durduran ekipler öğrencilerin koltuklarında emniyet kemeri takıp, takmadıklarını da kontrol etti. 10 servis aracının denetlendiği uygulamada ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücülerin ve yolcuların kurallara uydukları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı
Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı
Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı

YORUMLAR
500

Karahisar, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:24 Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden satılıyor
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement