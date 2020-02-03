Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika

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Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi
6 saat önce
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, ikinci eğitim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, ikinci eğitim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde okul servis araçları denetimi başlamıştır. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla denetimlere devam edilecektir" denildi. - KASTAMONU
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