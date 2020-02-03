Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika

Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi

6 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, ikinci eğitim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi.

Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim ekipleri, ikinci eğitim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul servis araçlarını denetledi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "2019-2020 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde okul servis araçları denetimi başlamıştır. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda seyahat etmeleri amacıyla denetimlere devam edilecektir" denildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Berkin elvan davasında yeni ek bilirkişi raporu
Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 21:17:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]