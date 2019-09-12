Son Dakika Haberleri: Jandarma ekipleri okulların çevrelerini denetledi
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Jandarma ekipleri okulların çevrelerini denetledi

1 saat önce

Kayseri'de jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla beraber okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı.

Jandarma ekipleri okulların çevrelerini denetledi, System.String[]

Kayseri'de jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla beraber okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında eğitim görmelerini sağlamak, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak için okul çevrelerinde denetim yaptı. Ekipler, okul çevreleri, servis araçları denetimi, tek dal sigara ve huzur ve güven uygulaması kapsamında 206 okul kampüsü çevresinde denetleme yaptı.


Ayrıca, eğitim gören öğrencilere "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma" konusunda bilgilendirme yapıldı. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:41 Kaynak: İHA
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