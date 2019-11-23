Son Dakika Haberleri: Jandarma ekipleri operasyonla paha biçilemeyen saf altın Hz. İsa heykeli ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri operasyonla paha biçilemeyen saf altın Hz. İsa heykeli ele geçirdi - Son Dakika

Jandarma ekipleri operasyonla paha biçilemeyen saf altın Hz. İsa heykeli ele geçirdi

6 saat önce

- Jandarma ekipleri operasyonla paha biçilemeyen saf altın Hz. İsa heykeli ele geçirdi Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyorKAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait altın ve gümüş sikke ile birlikte paha biçilemeyen saf altından oluşan Hz.

- Jandarma ekipleri operasyonla paha biçilemeyen saf altın Hz. İsa heykeli ele geçirdi

Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait altın ve gümüş sikke ile birlikte paha biçilemeyen saf altından oluşan Hz. İsa ve beşik heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kayseri ve civar illerde kaçak kazı yaparak elde ettikleri tarihi eserleri piyasaya sürmek üzere olan şahıslar tespit edildi. Ekipler tarafından Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait altın ve gümüş sikkeler ile birlikte paha biçilemeyen saf altından oluşan Hz. İsa ve beşik heykeli ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin Kayseri Müze Müdürlüğü tarafından tarihi eser oldukları belirlendi. Olayla ilgili olarak 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri operasyonla paha biçilemeyen saf altın Hz. İsa heykeli ele geçirdi

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:22 Kaynak: İHA
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