Jandarma ekipleri sahte para şebekesini çökertti

Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Paramız Güvende" operasyonlarıyla; sahte döviz ve Türk Lirası imal ederek İstanbul başta olmak üzere turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere sahte para tedarikinde bulunan şebekeyi çökertti.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Paramız Güvende" operasyonlarıyla; sahte döviz ve Türk Lirası imal ederek İstanbul başta olmak üzere turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere sahte para tedarikinde bulunan şebekeyi çökertti. Operasyonlarda toplamda 750 bin sahte dolar ile 76 bin sahte Türk Lirası ele geçirilirken, yakalanan 5 şebeke üyesi tutuklandı. Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Turistlere Sahte Döviz Satacaklardı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin sahte para ürettiği ve ürettikleri sahte döviz ve Türk Liralarını ülke genelinde özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, yapılanan N.Y. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan ve bünyesinde B.İ, S.T, I.İ, ve H.P isimli şüphelileri barındıran suç şebekesi tespit etti. Ekipler, şebekenin İstanbul'un her iki yakasında da faaliyet gösterdiği, sahte paraları şebeke bünyesinde yer alan I.İ ve H.P isimli kalpazanların ürettiği, B.İ ve S.T isimli şebeke üyelerinin de üretilen sahte paraları piyasaya sürmek üzere dağıtım yaptığı, tüm bu süreci yöneten ve sahte paraların kime dağıtılacağını belirleyen kişinin N.Y olduğu belirlendi. Şebeke Çökertildi Ekipler, Şebekenin son dönemde yabancı turistlere yönelik sahte döviz ürettiği ve ürettikleri sahte dövizleri yabancı turistlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere dağıtacaklarının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla; şebeke lideri N.Y ile yardımcısı H.P 500 bin sahte dolar ile, B.T ve I.İ 76 bin sahte Türk Lirası ile, B.İ ise yabancı turistlere yönelik olarak sahte döviz tedarik etmek üzere bulunduğu Sultanahmet'te 250 bin sahte dolarla kıskıvrak yakalandı. Düzenlenen "Paramızı Güvende" operasyonuyla; 5 şüpheliden oluşan şebeke çökertildi ve toplamda 750 bin sahte ABD Doları ile 76 bin sahte Türk Lirası ele geçirildi. Yakalanan şebeke üyelerinin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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