Jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince, şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol trafik, asayiş ve motosikletli trafik asayiş timlerinin katılımıyla Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerde yapılan denetimde, şehirler arası taşıma yapan araçlarda Kovid-19 önlemlerine bakıldı.

Denetimlerde, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk taşıyan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara aykırı davranışlarda bulunanlar için ceza kesildi.