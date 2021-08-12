Jandarma Genel Komutanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta, 6 helikopter, 2 keşif uçağı ve 2 bin 911 personelin arama kurtarma ve vatandaşların güvenli alanlara tahliyesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve su baskını nedeniyle mahsur kalanların güvenli bölgelere tahliyesini sağlamak amacıyla 6 Sikorsky S-70 helikopter, havadan keşif ve kontrol görevi yürüten 2 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı'nın (JİKU) bölgelere gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, afetten etkilenen il ve ilçelerde afet koordinasyon merkezleri kurulduğu, 18 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 4 Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 6 Arama Kurtarma Köpek Unsuru, 6 Kadavra Arama Köpek Unsuru, 2 Jandarma Komando Taburu, 5 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, 1 Mobil Harekat Merkezi ve 1 Mobil Mutfak Tırı'nın bölgeye yönlendirildiği, 457 araç ve 2 bin 911 jandarma personelinin arama kurtarma, tahliye ve yardım çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

Jandarma personelinin ayrıca emniyet ve asayiş görevlerini de gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Her türlü afette olduğu gibi milletinin emrinde görev yapan Jandarma Teşkilatı, Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen afette de tüm imkan, kabiliyet ve ekipmanları ile milletimizin yanında olmaya ve milletimizin yaralarını sarmak üzere görevlerini yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."