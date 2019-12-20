Jandarma ekipleri servisleri denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri servisleri denetledi - Son Dakika

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi.

Jandarma ekipleri servisleri denetledi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı denetimleri sürdürdü. Kent genelinde jandarmaya bağlı bölgelerde ekipler, okul servis araçlarını denetleyerek, sürücüleri bilgilendirdi. Ekipler denetim sırasında şoförlere bilgilendirici broşür de dağıtarak, kazaların önlenmesi için alınacak tedbirleri aktardı, kış lastiğinin önemini anlattı.


Jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği belirtildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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