Jandarma ekipleri Seydişehir'de öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığınca, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda, Ortakaraöen Mahallesi'ndeki öğrenciler ve vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

Şehit Mustafa Tünel Çok Programlı Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde, 6-9 yaş aralığındaki öğrencilere yaya yolu önceliği, 16-18 yaş aralığındaki öğrencilere de emniyet kemeri takılmaması durumunda araç içerisinde yaşanacaklar uygulamalı olarak anlatıldı.

Programa öğrenci velilerine de KADES ile çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen uygulamalar tanıtıldı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca da katıldı.