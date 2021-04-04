Jandarma ekipleri sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı - Son Dakika

Jandarma ekipleri sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı
04.04.2021 21:15
Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.
Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.
Jandarma ekipleri etkinlik kapsamında Yeşilköy Atatürk Parkı'ndaki sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.
Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) gönüllüsü Duygu Karaer, sokak hayvanlarına mama, et ve süt ürünleri bırakarak, beslenmelerine katkı sağladıklarını söyledi.
Karaer, "Ülke genelinde jandarma ekiplerinin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları biz hayvan severleri mutlu ediyor." dedi.
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