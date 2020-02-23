Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

7 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranarak yakalanan 11 kişinden 2'si mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranarak yakalanan 11 kişinden 2'si mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma bölgesinde yapılan denetimler sonucunda 12 gram sentetik cannabinoid maddesi, 3 gram metamfatamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 45 adet fişek, 8 adet şarjör, 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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