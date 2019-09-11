Son Dakika Haberleri: Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala ele geçirdi
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Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala ele geçirdi

26 dakika önce

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol ettiği otomobilde pala ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala ele geçirdi, System.String[]

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol ettiği otomobilde pala ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durumundan şüphelendiği bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde 2 adet pala diye tabir edilen bıçak olduğunu fark eden jandarma, biri 60, diğeri 64 santim olan 2 palaya el koydu. M.D. isimli otomobil sahibi, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Fatih Mahallesi, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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