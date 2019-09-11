Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala ele geçirdi
26 dakika önce
Adıyaman'da jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol ettiği otomobilde pala ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
Adıyaman'da jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek kontrol ettiği otomobilde pala ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durumundan şüphelendiği bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde 2 adet pala diye tabir edilen bıçak olduğunu fark eden jandarma, biri 60, diğeri 64 santim olan 2 palaya el koydu. M.D. isimli otomobil sahibi, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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