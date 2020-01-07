Jandarma ekipleri sürücülere karlı havada sıcak çay ikram etti - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Sandıklı İlçe Jandarma Trafik ekipleri, "Yaşam için kısa bir mola" projesi kapsamında sürücülere yolda semaver çayı ikram etti.

Jandarma Trafik ekipleri Sandıklı-Hocalar- Uşak kara yolunda kurdukları uygulama noktasında sürücülere karlı havada çay semaverinde yaptıkları çayı ikram ederek sürücülerin içini ısıttı.

Jandarma kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri ehliyet, ruhsat kontrolü yerine çay ikram ikram edilince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Trafik ekipleri sürücüleri bu kısa ikram molası sırasında araç kullanırken özellikle cep telefonu ile konuşmama ve emniyet kemeri kullanılması konularında uyarırken, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaşam için kısa bir mola" projesi konusunda da bilgilendirme yaptı.

Ayrıca yolda kalan araç sürücülerine yardım eden jandarma ekipleri, araçların güvenli bölgeye çekilmesi ve vatandaşlara konaklama imkanı sağlama konusunda da yardımcı oldu.

Jandarmanın çay ikramı uygulamasından memnuniyetlerini dile getiren araç sürücüleri, yetkililerden kış boyu uygulamanın devam etmesini istedi.