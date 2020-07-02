Jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı - Son Dakika

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan baykuş, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetleri sırasında Sinirli Mahallesi mevkisinde, yol kenarında bitkin halde nesli tükenme tehlikesinde olan bir peçeli baykuş buldu.

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