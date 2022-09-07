Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

07.09.2022 11:38
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile çerçevesinde Develi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 165 bin 100 adet makaron, 100 kilo tütün, 1 adet dolum makinası ile 15 adet bandrol ele geçirildi. Ayrıca, 2 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

YORUMLAR
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MUĞLA'DA ARAÇTA BULUNAN WİFİ CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI MUĞLA'DA ARAÇTA BULUNAN WİFİ CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Kaynak: İHA

Jandarma, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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