İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile çerçevesinde Develi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 165 bin 100 adet makaron, 100 kilo tütün, 1 adet dolum makinası ile 15 adet bandrol ele geçirildi. Ayrıca, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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