Son Dakika Haberleri: Jandarma ekipleri, tırlara zulanan kaçak sigaraları ele geçirdi
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Jandarma ekipleri, tırlara zulanan kaçak sigaraları ele geçirdi

38 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekipleri 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, tırlara zulanan kaçak sigaraları ele geçirdi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde 3 tırda kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, tırları durdurarak arama yaptı.Aramada tırların belirli bölgelerine özenle yerleştirilmiş 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçak sigaralarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınıp yasal işlem yapıldı.Şüphelilerin sigaraları satmak için müşteri aradığı da öğrenildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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