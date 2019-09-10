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Jandarma ekipleri trafikte aşure dağıttı

49 dakika önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla kontrol noktasında sürücülere ve yolculara aşure ikram etti.

Jandarma ekipleri trafikte aşure dağıttı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla kontrol noktasında sürücülere ve yolculara aşure ikram etti.

Sivas-Kayseri kara yolu Büyüktuzhisar mevkisinde uygulama yapan Bünyan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı trafik ekipleri, kara yolunda seyahat eden sürücüler ile yolculara Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.


Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Belediye Başkanı Özkan Altun'un da katıldığı uygulamada, sürücülere ve yolculara trafik kuralları da hatırlatıldı.

Başkan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolculuk yapan vatandaşlarımız çok memnun kaldı. Trafik ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Trafik tim komutanı Ünal Hasdemir ise özel günlerde bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek, "Uygulama noktasına gelen sürücülerimizin hem eksiklerini gidermek hem de yolculukları esnasında kısa mola vermelerini sağlamak ve ağızlarını tatlandırmak amacıyla böyle bir uygulama yaptık." diye konuştu.

Jandarma, Kayseri, Bünyan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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