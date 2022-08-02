Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

02.08.2022 16:26
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yaptığı operasyonda 2 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonlardaki aramalarda ise 1 kg uyuşturucu madde (kubar esrar), 67 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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