Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonlardaki aramalarda ise 1 kg uyuşturucu madde (kubar esrar), 67 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bandırma ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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