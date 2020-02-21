Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Belenalan köyü yolu üzerinde durumlarından şüphelendikleri Ö.Ç, R.B, ve H.O.'yu durdurarak üst araması yaptı. Aramalarda 15 paket içime hazırlanmış vaziyette metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile 1 tabanca, 1 tüfek ve bunlara ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Karakoldaki ilk sorgularının ardından Osmaneli Adliyesine sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Osmaneli, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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