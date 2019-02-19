Jandarma Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 10 Gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda devam ettirdiği çalışmalar kapsamında uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda devam ettirdiği çalışmalar kapsamında uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda denetimlerini aralıksız sürdüren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 farklı bölgede uyuşturucu kullanan M.A., N.Z., S.U., Ö.D., E.Ö., R.H., A.E., M.K., A.D., ve M.O., isimli 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üst aramalarında toplam 44 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddelerine el konulurken denetimlerde uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan toplam 10 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Öte yandan jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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