Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
1 saat önce
Adıyaman'da, uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarını kararlıkla yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği 4 kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
'da, uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarını kararlıkla yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, durumundan şüphelendiği 4 kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği K.Y., M.T., Y.E. ve M.Ş. isimli 4 kişiyi Karadağ
Ormanlık alanı içerisinde durdurarak üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde 10 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 4 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Mahalle sakinleri hırsızlık yaparken yakalanan zanlıya meydan dayağı attı
Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı
Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı
Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı