Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 8 Gözaltı

Jandarma Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 8 Gözaltı

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede yaptığı çalışmalar sonucunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 8 Gözaltı, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelede yaptığı çalışmalar sonucunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, jandarma bölgesinde yaptıkları denetimler kapsamında 2 farklı bölgede durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Y., Z.B., E.Ö., A.Y., H.Ç., M.S., İ.A., İ.Ö., ve A.K., isimli 8 şahsın üst araması ve kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında toplam 37 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar maddelerine el konulularken konuyla alakalı olarak gözaltına alınan 8 kişi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı Oyuncu Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses ile Yılar Önce Otel Odasında Geçen Anısını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:27:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Ekipleri Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 8 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]