Jandarma ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 şahıs üzerinde esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Güzelyurt Köyü yakınlarında jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen A.A., ile E.Y., isimli şahıslar durdurularak üst aramaları gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde 10 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine jandarma ekiplerince el konularak muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN