Jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
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Jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Yozgat'ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı, System.String[]

Yozgat'ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Jandarma ekipleri, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.


Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yemleri kent merkezi dışındaki araziye bıraktı.


Buğdayı açık alanlara serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına koydu.

Jandarma, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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