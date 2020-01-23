Jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Yozgat'ta Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarma ekipleri, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.

Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yemleri kent merkezi dışındaki araziye bıraktı.

Buğdayı açık alanlara serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına koydu.