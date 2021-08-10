Jandarma ekipleri yangın bölgesinde bağlı olduğu için yavrularını besleyemeyen köpeği kurtardı - Son Dakika

Muğla Yatağan'da jandarma ekipleri, yangın bölgesinde tasmasından demire bağlandığı için kendisini de yavrularını da besleyemeyen anne köpeği ve yavrularını kurtararak koruma altına aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, anne köpeğin ve yavrularının enkaz altından çıkarılarak beslendiği görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Muğla Yatağan'da, yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, personelimiz tarafından yavrularıyla birlikte koruma altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA