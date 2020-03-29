Jandarma ekipleri yaşlı ve hastalar için seferber oldu - Son Dakika
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Jandarma ekipleri yaşlı ve hastalar için seferber oldu

6 saat önce

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için 7/24 fedakarlık göstererek ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için 7/24 fedakarlık göstererek ihtiyaçlarını karşılıyor.


Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gösterdiği başarılı terörle mücadelenin yanı sıra devletin sıcak yüzünü vatandaşlara göstererek hayır dualarını alıyor. Muş Valiliğine gelen genelge ile kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına destek veren jandarma ekipleri, virüs salgını tedbirleri kapsamında 156'yı arayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret eden jandarma ekipleri, ailelerin ihtiyaç listesini alarak alışverişi yapıp evlerine teslim ediyor.


Merkeze bağlı Yarpuzlu köyünde jandarmadan yardım talebinde bulunan kanser hastası Selma Harar'ın imdadına koşan jandarma ekipleri, eczaneden aldığı ilaçları yaşlı kadına teslim etti.


Jandarmanın bu uygulamasından çok memnun olduğunu ifade eden Harar, "65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkması yasak bende kanser hastasıyım. Jandarmaya aradım. Jandarma geldi ilaç reçetemi verdim. Askerler hemen ilaçlarımı getirdiler teslim ettiler. Allah devletimize zeval vermesin. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu yasağa uyuyorum. Herkes evinde kalsın, evden dışarı çıkmasın" dedi.


"Jandarma teşkilatı olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız"


156 Jandarma İhbar hattını arayarak kendisinin kronik rahatsızlığı olduğunu dile getiren Selma Harar'ın ilaçlarını alarak teslim ettiklerini ifade eden Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan da, "Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak tüm jandarma teşkilatı adına 65 yaş üstü vatandaşların ve tüm halkımızın evde kalması gerektiğini, bizlerin 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin onların yanında olduğumuzu, gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamak için onlarla birlikte hareket edeceğimizi dile getirmek istiyorum. Bugün burada Selma teyzemize de teşekkür ediyorum. Devletimizin çağrısına uyarak, dışarı çıkmayarak jandarmadan yardım istemesi, kendi sağlığı açısından ve tüm toplum açısından, tüm vatandaşlarımızın evde kalması gerekmektedir. Jandarma teşkilatı olarak tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ayriyeten buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu.


Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Bedir ise "Jandarma 156 ihbar hattını arayan Selma Hanım hasta olduğundan dolayı bizden yardım talebinde bulundu. Bizde kendisinin ilaçlarını en kısa sürede getirdik. Bundan sonra elimizden geldiğince 7 gün 24 saat esasına göre bütün vatandaşların ihtiyacını karşılamak için görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.


Sorununu jandarmaya Kürtçe anlatan vatandaşın ihtiyaçları karşılandı


Aynı köyde yaşayan 72 yaşındaki Felek Örün de, jandarmadan yardım isteyerek maaşının çekilmesini ve meyve alınmasını talep etti. Ekipten Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Bedir, Türkçe konuşmayı bilmeyen Felek Örün ile Kürtçe konuşarak taleplerini not aldı. Yaşlı kadının bankamatik kartını teslim alan ekip, maaşı çekip istediği alışverişini yaparak kendisine teslim etti.


Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Bedir, "Teyzem maaşının çekilmesini istedi. Bizde maaşını çekip getirip teslim ettik. Teyze, kimsenin evden çıkmaması gerektiğini de söyledi. İhtiyaçlarının jandarma tarafından karşılandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Teyzem Türkçe konuşamadığı için bende Kürtçe bildiğim için bu şekilde teyzenin yardımına komutanlarım beni görevlendirdi" şeklinde konuştu.


Yaşlı kadın Örün de ekiplere Kürtçe dua ederek memnuniyetini dile getirdi.


Ekiplere, Muş Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Aydın da eşlik etti. - MUŞ

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:13 Kaynak: İHA

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