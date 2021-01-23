Jandarma ekipleri yaşlıları, çocukları ve torunları ile görüştürdü - Son Dakika

Jandarma ekipleri yaşlıları, çocukları ve torunları ile görüştürdü

KARABÜK - Karabük'te jandarma ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan yaşlıları çocukları ve torunları ile görüştürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşamaları için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ediyor. Yaşlıların başta can ve mal güvenliklerinin sağlamaya çalışan ekipler ihtiyaç ve talep olduğunda ilgili kurumlarla iletişime geçerek karşılamaya çalışıyor.

Ziyarette ekipler yaşlıların uzun süre görüşemediği evlatları veya torunlarını görüntülü olarak görüştürerek hasret gidermelerini sağlıyor.