Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu - Son Dakika

Jandarma ekipleri yaşlıların yardımına koştu
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DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.
DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Sokağa çıkamayan yaşlıların imdadına jandarma ekipleri koştu. Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köylerde vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.
İhtiyaçları giderilen vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
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