Jandarma ekipleri yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika

Jandarma ekipleri yeni yıla görev başında girdi

7 saat önce

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için kentin birçok noktasında uygulama noktası oluşturarak yeni yıla görevi başında girdi.

Jandarma ekipleri yeni yıla görev başında girdi, System.String[]

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için kentin birçok noktasında uygulama noktası oluşturarak yeni yıla görevi başında girdi.


Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılına vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına nöbet tutarak ve uygulama yaparak girdi. Hasköy ilçesi Gökyazı Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan ekipler, sürücülere "trafik hayattır" kamu sporu sinevizyon gösterimi izletip vatandaşları çeşitli konularda uyararak broşür dağıttı. Görevi başındaki jandarma personelini ziyaret eden Muş Valisi İlker Gündüzöz, onlara kolaylıklar diledi.


Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Gündüzöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin sabaha kadar çalışacaklarını söyledi. İşin güvenlik boyutu noktasında jandarma ve emniyetin her zaman olduğu gibi ayakta olduğunu hatırlatarak, "vatandaşımızın huzur içinde yılbaşını geçirmeleri için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" dedi.


Ekipleri ziyaret eden Vali Gündüzöz'e; Hasköy Kaymamı Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel eşlik etti.


Vali Gündüzöz ve beraberindekiler ziyaretin ardından diğer uygulama noktalarını ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı. - MUŞ

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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