Jandarma ekipleri yol kontrol noktalarında vatandaşlara şeker ikram etti - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşlara şeker ikram etti.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Van- Hakkari kara yolu Bebleşin ve Çamlık mevkisinde oluşturulan noktada uygulama yaptı.

Aldıkları izin kapsamında yolculuk yapan sürücü ve vatandaşların emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

Vatandaşlar da bayramda görev yapan jandarma ekiplerine başarılar diledi, ikramlardan dolayı teşekkür etti.