Jandarma Ekiplerimiz, Erzincan'da Çalınan Traktörü Adana'da Bularak Sahibine Teslim Etti - Son Dakika

29. 04. 2021 tarihinde İlimiz Kemaliye ilçesi Ağıl Köyünde sondaj çalışması yapan bir firmaya ait sahadan 1 adet traktörün çalındığının firma yetkilileri tarafından Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine, olayın aydınlatılmasına yönelik olarak Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışmalara başlanılmıştır.

Devam eden 1 aylık koordineli ve detaylı çalışma sonucunda traktörün sondaj sahasından çekiciye yüklenerek önce Osmaniye iline götürüldüğü, daha sonra ise Adana ilinde bir galeriye satıldığı tespit edilmiştir. Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde çalınan traktör bulunarak sahibine teslim edilmiştir.

Olayla ilgisi bulunan 5 şüpheli hakkında adli mercilerce gerekli yasal işlem başlatılmış olup, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde Asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların süratle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.