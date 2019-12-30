Jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

Jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu

7 saat önce

Hakkari'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.

Jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu, System.String[]

Hakkari'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda önceki gün yürütülen çalışmalarda kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ve 2013'te terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi.

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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