Jandarma ekiplerince Türkiye genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Jandarma ekiplerince Türkiye genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı

11.04.2022 11:29
Jandarma ekiplerince Türkiye genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 81 ilde 20 bin 232 personelin katılımıyla yapılan huzur ve güven uygulamasında 16 bin 689 iş yeri, 1817 dernek ve kooperatif ile 1018 ruhsatsız iş yeri kontrol edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 81 ilde 20 bin 232 personelin katılımıyla yapılan huzur ve güven uygulamasında 16 bin 689 iş yeri, 1817 dernek ve kooperatif ile 1018 ruhsatsız iş yeri kontrol edildi.

Jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, 8 Nisan'da yasa dışı bahis, siber denetim ile kumar ve oyun makinelerine yönelik Türkiye genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalara katılan 20 bin 232 personel ile umuma açık 16 bin 689 iş yeri, 1817 dernek ve kooperatif ile 1018 ruhsatsız iş yeri denetlendi.

Çeşitli suçlardan aranan 506 kişi yakalandı, 7 kişi gözaltına alındı, 7 kayıp yetişkin ve çocuk bulundu.

Denetimlerde 3 tabanca, 8 mermi, bir av tüfeği, 10 gram eroin, 2 kilo 720 gram esrar, 8 tombala makinesi ile 2 bin 50 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulamalar sonucunda 53 kişiye adli, 252 kişiye idari işlem yapıldı.

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Kooperatif, Jandarma, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma ekiplerince Türkiye genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma ekiplerince Türkiye genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
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