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Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu - Son Dakika

Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu

07.01.2022 14:07
Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu

Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Çaycuma ilçesi Çömlekçi köyü mevkiinde A.R.K. ve İ.A. isimli şahısların kullanmış oldukları araçta yapılan aramada, Orman Bölge Müdürlüğü'nden izinsiz toplanan bin 300 kilogram defne yaprağı ele geçirildi.

Söz konusu şahıslar; haklarında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Çaycuma Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. - ZONGULDAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu - Son Dakika


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